В Харькове разоблачена преступная группа, участники которой вымогали деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им убийством, в том числе детей. Задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входило пятеро местных жителей, среди которых были те, кто уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за насильственные и имущественные преступления, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.– В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности участники группировки требовали от харьковчанина, который занимается пластической хирургией, 35 тысяч долларов, угрожая в случае неуплаты убить его малолетнего ребенка, – говорит Владислав Абдула. – Информацию о материальном состоянии врача, состав его семьи и адрес проживания вымогатели узнали от знакомого жертвы, который также планировал нажиться на этом преступлении. Сначала злоумышленники требовали от врача сто тысяч долларов, но позже согласились на меньшую сумму.Во время получения оговоренной суммы сотрудники СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали в Харькове четырех членов преступной группы. При обысках в местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых осуществлялись угрозы убийством, а также другие доказательства.Задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве. За это преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.Службой безопасности Украины проверяется причастность участников преступной группы к совершению других насильственных преступлений на территории региона.