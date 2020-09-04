Специалисты отмечают, что мужчины часто склонны потреблять сытную и белковую пищу, но хотя белок и является частью здоровой диеты, слишком сосредотачиваться на нем вредно, это может нанести ущерб другим важным питательным веществам.

- Чтобы поддерживать хорошее здоровье и рассчитывать на долгую жизнь, мужчинам нужен не только белок. Ежедневно в их рационе должны быть минимум две с половиной чашки овощей, две чашки фруктов, от 30 до 38 граммов клетчатки, - рассказала диетолог Саманта Кассетти на портале Food News.Специалист советует представителям сильного пола обязательно включить в свое питание шесть продуктов, которые помогут им получать нужное количество питательных веществ и оставаться здоровыми как можно дольше.Свежая или замороженная, она содержит мощные антиоксиданты, помогающие организму бороться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами, который может способствовать развитию опухолей, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических нарушений, болезней легких.По данным Американской кардиологической ассоциации, мужчинам следует есть рыбу не реже двух раз в неделю, особенно жирную. Высокое содержание омега-3 жирных кислот в ней помогает снизить риск сердечных заболеваний, которые являются одной из главных причин их смерти.Он богат веществами каротиноидами, включая бета-каротин, лютеин, зеаксантин. Исследования в лаборатории показывают, что эти соединения могут помочь предотвратить рак. Лютеин и зеаксантин также помогают защитить зрение от вредного влияния синего света, излучаемого гаджетами. Вдобавок шпинат помогает мужчинам предотвратить снижение когнитивных функций по мере их зрелости и старения.Испанскими учеными было установлено, что добавление горсти орехов в ежедневный рацион мужчин улучшает качество спермы, фертильность.Благодаря полезным жирам и клетчатке, его потребление улучшает контроль сахара в крови, снизить уровень инсулина после еды, что служит профилактикой диабета 2 типа. Также его плоды помогают мужчинам лучше контролировать свой вес по мере возраста.Эдамаме. Большая опасность для здоровья мужчин – это возрастные проблемы с простатой. Рак предстательной железы это второй по частоте диагностированный вид рака среди мужского населения. Для профилактики данного заболевания полезно употреблять эдамаме (зеленые незрелые соевые бобы). Дополнительно чашка эдамаме в стручках даст организму большое количество питательных веществ, включая клетчатку, белок, магний, фолиевую кислоту, железо, калий.