Интеллектуально-развлекательный квест «Sport Quest» в рамках спортивной ярмарки планируется провести 12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

По словам организаторов, игра одиночная, но участники могут взять с собой одного-двух друзей. Старт игры будет раздельным, количество участников - ограниченное, до 100 человек. Квест будет длиться примерно один час.Победители игры будут награждены призами, а все участники получат сувениры.Регистрация на квест будет проходить в первой палатке, расположенной по левой стороне от главного входа в парк.Начало мероприятия – в 13:00.С более подробной информацией можно ознакомиться по телефону: +38 (050) 301-51-54 или в Telegram-канале @telegaBD.Организаторы квеста – «Kharkiv Sport City» и сеть городских квестов «ENcounter».