Народный депутат Украины Юлия Светличная посетила с рабочей поездкой Шевченковский район. Как всегда, расспросила людей о волнующих их проблемах. Одна из важнейших – остановка строительства некоторых объектов.

Пообщаться с Юлией Светличной, как обычно, пришло немало людей. Жители Шевченковского района недовольны тем, что ремонт и строительство объектов, которые активно выполнялись на протяжении последних лет, теперь остановлены. Среди таких объектов – амбулатория в селе Аркадевка.В период губернаторства Юлии Светличной амбулатория в Аркадевке начала строиться, а пришли «слуги народа» – и все остановилось.Бывший председатель Шевченковского районного совета Валерий Приходько говорит, что в период, когда регионом руководила Юлия Светличная, в районе был запланирован ремонт дорог, который должны были начать в 2020 году.– Были запланированы окончание дороги на Боровское и начало дороги на Безмятежное. В феврале этого года, когда я еще был главой администрации, неожиданно 15 миллионов гривен исчезло. Мы всюду об этом трубили, а мне отвечали: «Валерий Анатольевич, сиди и молчи». В результате сейчас говорят, что, мол, неизвестно, как эти средства исчезли. Кому-то перебросили, значит, – рассказывает Валерий Приходько.Люди не понимают, почему то, что им обещали, сегодня не выполняется. Немало вопросов, которые беспокоят местных жителей, касаются высоких тарифов, маленьких зарплат и пенсий, а также ухудшения условий жизни в целом. В частности, пенсионеры жалуются, что денег, которые они получают, не хватает, чтобы удовлетворить реальные потребности.По мнению Юлии Светличной, сейчас необходимо проиндексировать пенсии и пересчитать прожиточный минимум.– Повышение качества жизни населения – именно это должно беспокоить Верховную Раду и Кабинет министров, – уверена народная избранница. – Это самое главное, чтобы человек мог чувствовать себя нормально, имел возможность купить, заплатить и жить, а не выживать.Возмущены жители района и медицинским обслуживанием, ведь в местной районной больнице не хватает необходимого оборудования.– Задумайтесь, в период пандемии коронавируса люди не могут сделать рентген. Нужно приложить все усилия, чтобы закончить ремонт и открыть отделение. Люди должны получать качественную медицинскую помощь, – отмечает Юлия Светличная. – Вопросы, которые беспокоят людей, очень важны и должны быть решены как можно скорее.