Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского городского совета о взыскании с предприятия безосновательно сохраненных средств арендной платы в сумме более 2 млн грн, которые бюджет города недополучил от фирмы за пользование земельным участком.

Предприятие использовало земельный участок, расположенный в Слободском районе по улице Вишневой площадью 1,5 га в течение 2018-2019 годов без правоустанавливающих документов. Землю использовали для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, находящихся на ней. Арендная плата за пользование и владение земельным участком не вносилась.Суд решил иск удовлетворить и взыскать в пользу Харьковского городского совета безосновательно сохраненные средства арендной платы в сумме более 2 млн грн.