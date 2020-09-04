Министерство образования и науки рассматривает возможность подписания меморандума по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса. Они находятся в группе риска.

Об этом говорится в эфире программы “Право на власть”.По словам Шкарлета, соответствующие предложения уже поступили от страховых компаний.- Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты, - заявил он.