Министерство охраны здоровья обновило данные для определения регионов со значительным распространением коронавируса.

По состоянию на 3 сентября в Харьковской области превышен критерий заболеваемости за последние 14 дней. Он составляет 123,8 на 100 тысяч населения при норме менее 40. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.В Украине сегодня этот показатель превышен в 2,5-3 раза в восьми регионах. Кроме Харьковской области это - Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая, а также Киев.Остальные показатели в Харьковской области в норме. Всего кроватей в больницах первой волны - 2068. Загруженность коек за последние пять дней ни разу не была превышена и составляла от 27,9 до 46,1 (должно быть менее 50%).Охват тестированием тоже соответствует установленному критерию - 106,9 на 100 тысяч критериев. Норма - более 24 на 100 тысяч населения за последние семь дней.Напомним, 4 сентября Харьковская область поставила новый антирекорд - за сутки коронавирус подтвердили у 371 жителя.Всего в регионе зарегистрировано 10 312 случаев коронавируса. Умерли еще два человека, за весь период пандемии - 220 смертей. Выздоровели 3283 пациента, все еще болеют - 6809.