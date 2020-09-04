В начале сентября список открытых для украинцев стран пополнили еще три государства. Таким образом, уже 48 стран сняли ограничения для украинцев.

Об этом на брифинге в пятницу, 4 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.- По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго, - заявил Кулеба.Полный список открытых стран для украинцев выглядит так: