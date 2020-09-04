В Харьковской области продолжаются поиски пропавшего мужчины. Напомним, 45-летний Юрий Яцык 14 августа уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле "ВАЗ Нива" белого цвета и не вернулся.

Как сообщили в полиции, есть информация, что мужчина может находиться в с. Мурафа Краснокутского района или в Волчанском районе. Сегодня правоохранители продолжили поиски без вести пропавшего харьковчанина. Силы спецоперации развернуты на территории лесного массива с. Мурафа.Мероприятия проводятся при участии оперативников Управления уголовного розыска областного главка полиции, личного состава Краснокутского отделения полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также к поискам присоединились родственники без вести пропавшего, местное население и волонтеры. Личный состав Волчанского отдела полиции также ориентирован на розыск пропавшего.рост 185 см, среднего телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в костюм камуфляжной расцветки."Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в полицию по телефону "102" или другим удобным для вас способом", - отметили правоохранители.