По распоряжению КМУ от 13.03.2020 года № 288-р (с изменениями), некоторые пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля временно закрыты, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

В пределах зоны деятельности таможни сейчас функционируют следующие пункты пропуска: «Гоптовка-Нехотеевка» и «Юнаковка-Суджа» (для автомобильного сообщения); международный аэропорт Харьков (для авиасообщения).Пассажирское железнодорожное сообщение через пункты пропуска «Казачья Лопань» и «Тополя» на сегодняшний день не осуществляется.