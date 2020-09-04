Учитывая текущую эпидемическую ситуацию, школы смогут решать самостоятельно, когда устраивать ученикам каникулы, сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, школам надо вспомнить о своем автономном праве организовывать учебный процесс так, как они считают нужным.– Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации, — отметил чиновник.