В Московском районе Харькова временно будет прекращено газоснабжение.

Об этом сообщает АО "Харьковгоргаз".С 7 сентября 2020 года в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления будет временно прекращено газоснабжение по адресам:- ул. Варваровская 1,3,3-а, 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,31, 6/1, 2/8, 10,12, 14,18/1, 18-а, 33.- ул. Тореза 4,6,8,10,12,14,16,18, 3,5,7, 9,11,13,13-а, 15,15-а.- ул. Ангарская 4, 6, 8, 10,12,16, 3, 7,11, 15,17.- ул. Тополева 10,12,14, 16,18, 20, 7, 9,11, 13,13-а, 15, 17.- пер. Обходной 3, 5, 7.- ул. Ушакова 34, 36, 38, 40."Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами. После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено", - говорится в сообщении.