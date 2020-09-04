В Московском районе Харькова временно будет прекращено газоснабжение.Об этом сообщает АО "Харьковгоргаз".
С 7 сентября 2020 года в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления будет временно прекращено газоснабжение по адресам:
- ул. Варваровская 1,3,3-а, 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,31, 6/1, 2/8, 10,12, 14,18/1, 18-а, 33.
- ул. Тореза 4,6,8,10,12,14,16,18, 3,5,7, 9,11,13,13-а, 15,15-а.
- ул. Ангарская 4, 6, 8, 10,12,16, 3, 7,11, 15,17.
- ул. Тополева 10,12,14, 16,18, 20, 7, 9,11, 13,13-а, 15, 17.
- пер. Обходной 3, 5, 7.
- ул. Ушакова 34, 36, 38, 40.
"Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами. После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено", - говорится в сообщении.