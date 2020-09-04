Харьков как иллюстрация конструктивизма: в нашем городе стартовал проект, цель которого – раскрыть ценность этого архитектурного стиля, сформировать уважительное отношение к нему горожан.

Собрали команду энтузиастов

Не Госпромом единым

Идет деградация понимания красоты

Конструктивизм на улицах ХТЗ

В Харькове при поддержке Украинского культурного фонда стартовал проект по созданию сайта «Конструктивизим. Виртуальный город-музей». Это динамическая платформа, которая не является чем-то статичным, как книга, а может дополняться и развиваться.– Конструктивизм, по мнению многих, является визиткой Харькова. Прекрасный ансамбль на площади Свободы архитекторы из разных стран мира считают уникальным и прекрасно сохранившимся, – рассказывает менеджер по коммуникациям проекта «Конструтивизм. Виртуальный город-музей» Виктория Склярова. – В 2017 году выдающийся немецкий историк, философ, славист Карл Шлегель приезжал на презентацию своей чудесной книги «Украинский вызов», в которой посвятил очень интересные главы десяти городам Украины, в том числе и Харькову. Так вот, он считает, что знакомство с Харьковом необходимо начинать именно с «красного делового центра», «красного модерна», и рекомендует архитекторам всего мира приезжать в наш город и наслаждаться стилем конструктивизм.Конструктивизм – авангардистское направление в искусстве и архитектуре, получившее развитие в 1920-х – начале 1930-х годов.– Известный языковед-славист, историк литературы Юрий Шевелев прекрасно написал в своем эссе «Четвертый Харьков», что это стиль вздыбленного города, символ урбанистики, – говорит Виктория Склярова. – Мы хотим донести до харьковчан, которые живут в прекрасных домах, построенных в стиле конструктивизм, что не стоит прямоугольное окно переделывать в арочное или вместо темных рам вставлять белый металлопластик. Нужно сохранять этот стиль, с уважением к нему относиться и показывать как нечто важное гостям города.Идея проекта возникла три года назад, когда в Харькове при поддержке общественной организации «Другое образование» прошла резиденция исследователей городской культуры, которая называлась «Студия живой истории».– Тогда на пять дней собрались исследователи из разных городов Украины и харьковчане предложили воссоздать временной отрезок от 1900-го до 2017 года, разместив на нем основные культурные объекты, с которыми у нас ассоциируется тот или иной период. И очень интересно, что именно 1920–1930 годы набрали наибольшее количество ассоциаций, – рассказывает Виктория Склярова.В этом направлении и начали двигаться – собрали команду, в которую вошли представители разных городов Украины. Присоединился к энтузиастам и Дмитрий Скурихин – автор мобильного о приложения KharkivHeritage, которое содержит базу данных достопримечательностей города, синхронизированную с картой.– Он преподает в железнодорожной академии, живет на ХТЗ и в рамках проекта проводит интересные исследования, выкладывая их для жителей ХТЗ, чтобы они понимали ценность своего района, – говорит Виктория Склярова.На сайте будет представлена интерактивная карта с основными объектами в стиле конструктивизм. Здесь будет и история зданий, и визуализация, и небольшие видеосюжеты. Сайт будет интересен экскурсоводам, потому что благодаря интерактивной карте можно будет просто на ходу создавать маршруты.– Сейчас у нас более сорока главных архитектурных объектов Харькова, построенных в стиле конструтивизм, и еще 20 дополнительных, – уточняет Виктория Склярова.Это, конечно же, Госпром – жемчужина нашего города, замечательный памятник архитектуры, который сегодня включен в список памятников национального значения, отмечает архитектор, реставратор Владимир Лопатько. Это и жилая зона Загоспромья, которая была построена в этом же стиле, дома «Табачник» и «Красный промышленник», комплекс железнодорожного вокзала, почтамт – уникальное произведение архитектуры конструктивизма в чистом виде, ДК «Железнодороджник», ДК строителей.– Комплекс «Гигант» – колоссальный объект, построенный для проживания студентов, который и сегодня работает и украшает наш город, – продолжает Владимир Лопатько. – Дом «Слово» – не только памятник истории, но и памятник архитектуры в стиле конструктивизм. На улице Свободы – здание АТС, которое сегодня, к сожалению, перестроили. Объект исказили, но дух конструктивизма он сохранил. На площади Конституции – здание Товарной биржи, которое сегодня является ее стержнем. На Пушкинской – дом треста «Донуголь». Я уж не говорю о жилых домах. Если их привести в порядок, сохранить в том состоянии, в котором они дошли до нашего времени, – это действительно был бы объект и для туристов, и для исследователей.Больше всего конструктивистских жилых домов, конечно же, в районе ХТЗ, где этот стиль сохранился в чистом виде. Однако люди нещадно уродуют здания, замечает архитектор.– Меняют окна, разномастным образом остекляют балконы, сооружают похожие на курятники пристройки. Идешь мимо таких домов, и создается впечатление, что попал в Шанхай – о чистоте и красоте стиля там говорить просто невозможно. Идет деградация понимания красоты, когда теряется гармония, когда люди живут только сегодняшним днем – вот сделаю пристройку, потому что мне так удобно. Но на самом деле теряется пласт культуры, – сокрушается Владимир Лопатько. – К сожалению, жители Харькова мало знают об этом стиле архитектуры и не понимают, что не надо лепить балконы, штукатурки, пристройки, разные по стилю окна и все остальное, что искажает архитектуру, обезличивает ее.Конструктивизм – это, по его словам, явление, послужившее своеобразным толчком, взрывом, динамомашиной, которая в начале 1920-х годов, возвысила наш город в ранге мировой архитектуры.– Этот стиль ляжет в основу будущей архитектуры, снова возродится, – уверен Владимир Лопатько. – И хорошие харьковские архитекторы уже работают в данном направлении.– Хоть Госпром и строили архитекторы из Петербурга, но наши специалисты очень быстро учились и создали здесь свою школу. Именно здесь, у нас, развился этот удивительный стиль, – считает Владимир Лопатько.Популяризация – одна из основных задач проекта «Конструктивизим. Виртуальный город-музей».– Мы уже провели несколько мероприятий, – рассказывает Виктория Склярова. – В частности, полтора года назад на ХТЗ создали украинский разговорный клуб, который находится в очень красивом здании на улице Мира, 20 – библиотеке им Чехова. Там мы проводили тестирование своей игры «Конструктивизм на улицах ХТЗ». Сначала изучали с нашими гостями историю стиля, потом говорили о его особенностях. Стараемся фокусировать внимание людей не только на самом стиле, а именно на зданиях, чтобы они уважительно относились к архитектурному наследию, сохраняли его, всячески распространяли информацию.Такую же цель преследуют и семейные праздники в парке «Зеленый гай», который расположен в районе ХТЗ.– Каждая семья, которая там живет, имеет свою историю. Люди приезжали из разных областей Украины строить этот район, сажать парк и возводили не только завод, но и жилые дома, другие здания. И когда человек, живущий на ХТЗ, чтобы узнать историю создания района, обращается к бабушкам и дедушкам, расспрашивает родителей, он таким образом углубляется в историю и совсем по-другому смотрит на внешний облик того места, в котором живет, – замечает менеджер проекта.В дальнейшем организаторы намерены создать еще и англоязычную версию сайта.– Это поможет вписать Харьков в культурный контент мира. Люди во всем мире смогут больше узнать о нашем городе – городе, куда стоит приехать, чтобы прочувствовать стиль конструктивизм, – говорит Виктория Склярова.