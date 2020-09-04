Ревматоидный артрит является распространенным заболеванием, способным поражать людей любого возраста, вызывая воспаление и суставные боли. Его неприятные симптомы могут быть изнурительными, сильно усложнять привычную жизнь, делая проблемой выполнение самых простых повседневных задач.

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) констатируют, что при артрите и суставных болях нужно избегать определенных овощей. Например, следует избегать блюд из баклажанов.«Баклажаны могут вызывать болевой синдром при артрите, так как это разновидность пасленовых овощей, которые содержат сложный соланин. Некоторые пациенты сообщают об обострениях болезни после их употребления в пищу», - рассказали эксперты из NHS.Специалисты подчеркивают, что при ревматоидном артрите коррекция рациона может быть решающим фактором облегчения суставных болей и даже полного избавления от них. Разные исследования показали, что многие люди с этим недугом, отказываясь от определенных продуктов, обнаруживают, что их боль уменьшается или проходит.«Отдельные продукты склонны усиливать воспаление в суставах. Судя по отчетам пациентов, чаще всего ухудшают состояние красное мясо, сахар, жир, соль, кофеин и пасленовые овощи: например, помидоры, баклажаны, картофель, болгарский перец. У некоторых людей болезненные симптомы может ухудшать молочный белок», - сообщили врачи.Говоря о влиянии овощей, они посоветовали включать в рацион лук. По данным Центра ревматологии Нью-Джерси, (США), он является одним из лучших натуральных средств от боли в суставах. Специалисты центра утверждают, что данный овощ обладает «иммуностимулирующими» свойствами, помогающими облегчить боль при артрите, – пациенты, которые едят много лука, имеют наименьшее количество болезненных обострений.