Киберполиции разоблачила харьковчанина, который проводил незаконные операции с электронными деньгами.

Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных в Украине, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.По предварительным подсчетам, оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более ста миллионов гривен.– Киберполиция установила, что злоумышленник в 2017 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем QiwiWallet, WebMoney, «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины, – говорят в полиции. – Эти платежные системы использовались для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, поскольку правоохранительные органы не могут отслеживать их происхождение.Злоумышленники оформляли заявку на сайте фигуранта и осуществляли финансовые операции с электронными деньгами. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем.– Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. Изъято шесть единиц компьютерной техники, четыре терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также средства в размере около 900 тысяч гривен. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта, – утверждают в отделе коммуникации полиции.Открыто уголовное производство по факту незаконный действий с электронными деньгами, оборудованием для их изготовления. Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85–170 тыс. грн).