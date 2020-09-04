Верховная Рада в целом поддержала законопроект №3112 о внесении изменений в закон об исполнительном производстве. Они касаются обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.Документ предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.
«В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка», – цитирует документ Liga.net.
Законопроектом предусмотрено возложить на исполнителя обязанность проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.
В документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.
За основу этот законопроект Верховная Рада приняла 18 июня.
Что такое индексация алиментов
Индексация алиментов – это механизм повышения размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме, который позволяет частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на украинском рынке.