По состоянию на 4 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 8 056 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 10 315 случаев заболевания COVID-19, из них 6 635 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 458 пациентов выздоровели, 222 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 сентября в Украине зафиксировано 2 723 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 130 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 2 761 человек умер, 60 613 - выздоровели.