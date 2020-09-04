Часть газопоставляющих компаний в августе не опубликовали повышенные цены на газ на следующий месяц, как того требует закон. Антимонопольный комитет начал расширенную проверку действий нарушителей.

С 1 августа 2020 года каждое домохозяйство получило возможность свободного выбора любого поставщика природного газа, в том числе по ценовым критериям, что является важным шагом в развитии конкуренции, сообщает пресс-служба АМКУ. Это стало возможно благодаря отмене механизма Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).– При этом действующий поставщик должен заблаговременно информировать потребителя об изменении цены, чтобы он смог планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика, которых сегодня в Украине несколько сотен. Так должна работать настоящая конкуренция, – говорят в АМКУ. – Однако реальная картина в августе была несколько иной. Часть поставщиков природного газа на собственных веб-сайтах по состоянию на 25 августа так и не обнародовала информацию о новых цена. Таким образом, украинцы потребляли природный газ, не зная его новой стоимости, которая затем будет отражена в счетах за август. При этом розничные цены на природный газ для бытовых потребителей в августе по сравнению с июлем существенно увеличилась.В АМКУ отмечают, что повышение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть обоснованным, а население обязаны были своевременно проинформировать об изменении цены газа.– Учитывая вышесказанное, АМКУ на заседании 28 августа рекомендовал газопоставщикам следующее: в случае изменения цен на природный газ принять меры по своевременному информированию бытовых потребителей до введения их в действие, а также принять меры по установлению цены газа на уровне конкурентного рынка. Рекомендации являются обязательными для рассмотрения, – отмечают в комитете.Одновременно АМКУ начал углубленное исследование действий газоснабжающих компаний на предмет соблюдения ими конкурентного законодательства.В список нарушителей, опубликованный на сайте АМКУ, вошли 38 газопоставляющих компаний, в том числе и ООО «Харьковгаз сбыт».