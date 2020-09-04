Часть газопоставляющих компаний в августе не опубликовали повышенные цены на газ на следующий месяц, как того требует закон. Антимонопольный комитет начал расширенную проверку действий нарушителей.С 1 августа 2020 года каждое домохозяйство получило возможность свободного выбора любого поставщика природного газа, в том числе по ценовым критериям, что является важным шагом в развитии конкуренции, сообщает пресс-служба АМКУ. Это стало возможно благодаря отмене механизма Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).
– При этом действующий поставщик должен заблаговременно информировать потребителя об изменении цены, чтобы он смог планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика, которых сегодня в Украине несколько сотен. Так должна работать настоящая конкуренция, – говорят в АМКУ. – Однако реальная картина в августе была несколько иной. Часть поставщиков природного газа на собственных веб-сайтах по состоянию на 25 августа так и не обнародовала информацию о новых цена. Таким образом, украинцы потребляли природный газ, не зная его новой стоимости, которая затем будет отражена в счетах за август. При этом розничные цены на природный газ для бытовых потребителей в августе по сравнению с июлем существенно увеличилась.
В АМКУ отмечают, что повышение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть обоснованным, а население обязаны были своевременно проинформировать об изменении цены газа.
– Учитывая вышесказанное, АМКУ на заседании 28 августа рекомендовал газопоставщикам следующее: в случае изменения цен на природный газ принять меры по своевременному информированию бытовых потребителей до введения их в действие, а также принять меры по установлению цены газа на уровне конкурентного рынка. Рекомендации являются обязательными для рассмотрения, – отмечают в комитете.
Одновременно АМКУ начал углубленное исследование действий газоснабжающих компаний на предмет соблюдения ими конкурентного законодательства.
В список нарушителей, опубликованный на сайте АМКУ, вошли 38 газопоставляющих компаний, в том числе и ООО «Харьковгаз сбыт».