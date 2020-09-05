Новые прогнозы всегда дают пищу для размышлений.

В эти дни вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного. Завтра мысли ваши будут возвышенными, а планы — далеко идущими. Постарайтесь не растерять это все.Ничто не будет стоять между вами и исполнением желаний. Главное из достоинств — способность посмеяться над собой. Завтра рискуете совершить большую ошибку. Будьте внимательны.Основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это ни звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы. Завтра поможете важному для вас человеку решить его проблему.Велика вероятность сесть в лужу по собственной глупости. Завтра остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, а остальные будут особенно сумасшедшими.В доме будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Завтра лучше не распыляться по мелочам, а сконцентрироваться на чем-то одном.Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления если не худшее, то довольно неудачное. Завтра, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную для вас роль. Смиритесь.Не стоит играть против правил — скорее проиграете, чем достигнете позитивного результата. Завтра придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски — что ни делается, все к лучшему.Время желательно посвятить в основном сну, употреблению пищи и прочим способам аккумулирования энергии. Ее потребуется много и в самое ближайшее время. Завтра вы сможете быть просто счастливы.Учитесь получать удовольствие и от работы, и от отдыха. Завтра вас могут внезапно обвинить в распространении сплетен, которых вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе надежное алиби.Вы будете действовать с энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление, в свою очередь, еще сильнее подстегнет вашу активность. Завтра берегите здоровье, вы рискуете перетрудиться.Сколь бы странными ни казались идеи, посещающие вашу голову, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Завтра будет шанс приобрести мощного и долговременного союзника.Нужно подобрать простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Эти дни созданы для отдыха. Вы его заслужили. Не вздумайте трудиться — пользы не будет.