Я прописана в Лозовой у родителей, но вот уже пять лет живу с мужем в Харькове. Работаю тоже в Харькове. Хочу здесь же участвовать в местных выборах. Что мне нужно для этого сделать? Ольга

Влиять на состав местных советов граждане Украины могут по месту фактического проживания, а не прописки. Но только в том случае, если они успеют до 10 сентября подать заявление в Госреестр избирателей и изменить избирательный адрес.Теперь нет необходимости документального подтверждения права аренды на жилье и предоставления справки ВПЛ.Существует два способа проголосовать, если вы живете не по месту регистрации или вообще не имеете зарегистрированного места жительства. Первый – подать в Государственный реестр избирателей заявление лично или с помощью уполномоченного лица по нотариальной доверенности. Это важно, например, в тех случаях, когда избиратель ограничен в передвижении или у него проблемы со здоровьем.Также можно подать заявление об изменении избирательного адреса через электронный кабинет избирателя на сайте Госреестра избирателей: drv.gov.ua. Важно: необходимо иметь персональную электронную цифровую подпись (ЭЦП), а не ключ-подпись предприятия.На рассмотрение документов государство отводит до 15 суток, но, как показывает практика, процедура происходит быстрее. Отделы ведения Государственного реестра избирателей находятся, как правило, в тех же помещениях, что и районные администрации. Полный список адресов и график работы можно найти на сайте Госреестра избирателей.Времени остается не так много – заявления принимают только до 10 сентября.