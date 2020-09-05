Школы Харькова и области распахнули двери для детворы и готовы к обучению офлайн. Однако не исключено, что им снова придется вернуться к дистанционке. Что показал карантинный опыт занятий в онлайн-режиме и как мотивировать ребенка к обучению дома?

Как проводить химические опыты онлайн

Выходом может стать смешанное образование

Дистанционка убивает эмоциональный контакт

Как мотивировать ребенка учиться дома?

Многое зависит от возраста

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая с каждым днем усугубляется, чиновники не исключают, что школам Харькова и области придется вернуться к дистанционному обучению.Дистанционное обучение, с которым пришлось столкнуться школам региона в конце прошлого учебного года, вскрыло целый пласт проблем, на которые раньше не обращали внимания. Это и отсутствие компьютерной грамотности, и недостаточное знание иностранных языков, и тотальная несамостоятельность детей. И судя по всему, онлайн-обучение, которое, кстати, дает хорошие возможности разнообразить учебный процесс, прочно входит в школьную жизнь. Даже если оно не будет полным, смешанная форма обучения – это уже реалии наших дней.– На опыте дистанционного обучения, с которыми нам пришлось столкнуться весной нынешнего года, я как учитель, руководитель учебного заведения и мама могу сказать, что наши дети не готовы работать в таком формате, потому что он требует от них больше самостоятельности, больше самоконтроля. Дети привыкли к тому, что учитель преподает, поясняет, а они чувствуют себя более-менее расслабленными. А дистанционное образование – это о мотивации, о самостоятельности: предлагать, самостоятельно оценивать себя, видеть свои сильные и слабые стороны. Наши дети, к сожалению, к этому не приучены, – замечает директор одного из лицеев Анна Якубчак. – Мы увидели эти недостатки и должны над ними работать.Еще одна проблема – неумение учеников работать с информацией.– Получая информацию, которую дает учитель, дети должны понимать, что с ней делать в дальнейшем. Мы же столкнулись с тем, что ученик, получив онлайн-тест, видит вопрос и сразу сдается: «Ой, я не знаю ответа». Но у него же есть «Гугл». Однако он даже не понимает, как правильно написать запрос – вбивает в поисковую строку слово в слово вопрос теста. Получает 25 ссылок, изучает каждую и снова опускает руки: «Я не нашел». Наших детей нужно учить работать с информацией, с интернет-ресурсами. Это основная проблема, с которой я столкнулась как педагог, – продолжает Анна Якубчак.При множестве положительных моментов карантинный опыт вскрыл и серьезные недостатки в дистанционном обучении. Один из них – фактическое сведение к нулю практических занятий, допустим, по физике или химии. Можно ли решить проблему в новом учебном году?– Есть, конечно, технические возможности – например, 3D-шлемы, однако далеко не каждая семья может себе позволить такое оборудование. И оно все равно не заменит практики, когда берешь пробирку, отмеряешь определенное количество одного вещества, добавляешь другое и чувствуешь, как руке стало холодно или, наоборот, горячо, и так далее. Наша учительница химии пыталась на карантинной дистанционке проводить кое-какие безопасные опыты, чтобы дети могли отработать их дома. Однако это очень сложно, – говорит Анна Якубчак. – Сейчас есть и виртуальные лаборатории, но они все равно не приспособлены к обучению дома – их можно использовать в классе на уроках. Остается вариант, когда учитель проводит опыт перед экраном, показывает набор компонентов, рассказывает о них, в какую реакцию они вступают, и демонстрирует это. Вот именно такие навыки детям сложно получить в домашних условиях.На сайте образовательного проекта на «На урок» есть целый раздел – «Лабораторные работы онлайн». По словам главного редактора проекта Любови Цукор, представители НТУ «ХПИ» специально разработали рекомендации для учителей, чтобы они могли в дальнейшем повторить опыты вместе с детьми.– Но все равно специалисты ориентировались на то, что это будет показано в классе, – замечает редактор проекта. – Как вариант: учитель может провести опыт, снять видео и выложить его в YouTube. Он будет иметь просто фантастический успех, потому что видео будут пользоваться ученики.Любовь Цукор отмечает, что существует множество иностранных ресурсов, на которых показывают научные опыты, и это фантастически красиво.– В Украине, к сожалению, ничего подобного нет. И школьных знаний английского языка зачастую недостаточно, чтобы пользоваться такими ресурсами, – сетует она.По словам руководителя образовательного центра для педагогов, родителей и детей «Я и моя школа» Ирины Миньковской, выходом в данной ситуации может стать смешанное образование.– Например, лекционный материал давать онлайн, а для лабораторных работ встречаться. Однако организовывать встречи нужно так, чтобы не было риска для здоровья – с соблюдением социальной дистанции, со средствами индивидуальной защиты, с возможностью обработки рук, – говорит Ирина Миньковская. – В Киеве, например, есть школы, которые уже подготовились к смешанному обучению – соответствующим образом расставили парты и т.д.Однако мало просто расставить парты. Такая работа, признают эксперты, требует тщательной подготовки, определенных финансов и соответствующих площадей, которыми располагает далеко не каждая школа.Еще один существенный недостаток дистанционного обучения в чистом виде – отсутствие эмоциональной коммуникации.– В начальной школе учители вообще хватались за голову: что делать, это же маленькие детки? Еще повезло, что мы столкнулись с дистанционкой в апреле, а не в начале учебного года. Первоклашки уже разбирались в каком-то материале, знали своего учителя, реагировали на него, – рассказывает Анна Якубчак. – Переводить школы на удаленное обучение сейчас, в октябре или ноябре, на мой взгляд, недопустимо. Власть должна сделать все, чтобы дети посещали школу, чтобы они имели полноценную возможность коммуницировать, общаться, развиваться в коллективе. Ведь учебный процесс – не только информация. Когда ее дает учитель – он передает свою эмоцию, он делится своим жизненным опытом. И это должно происходить, когда и дети, и педагог находятся в одном коллективе. К сожалению, дистанционно мы не можем передать многие эмоции. Если говорить о начальной школе, невозможно прикоснуться к ребенку – мол, не волнуйся, у тебя все будет хорошо, все получится. Нельзя, проходя по рядам, шепнуть малышу на ушко: «Ты такой молодец» – тихонечко, только ему. Теряется эмоциональный контакт. А вместе с ним мы теряем и компонент эмоционального интеллекта, и гармонично развитую личность.Между тем, по словам Ирины Миньковской, сейчас довольно часто высказываются мысли, что очное обучение скоро станет предметом роскоши. Как же мотивировать школьника на дистанционное обучение и что делать родителям, чтобы помочь ребенку в получении знаний онлайн?– Прежде всего родителям необходимо соответствующим образом оборудовать рабочее место школьника, помочь подключить платформу, с помощью которой он будет обучаться, своевременно проверять, сдал ли ребенок работы, успел ли ли выполнить их в срок и выполнил ли вообще, – рекомендует Анна Якубчак.– При этом ни в коем случае нельзя давить, прессовать ребенка, заставлять. Лучше поддерживать его эмоционально. Должно быть ежедневное общение в позитивном направлении: как прошел день, что нового, что интересного? Если родители постоянно коммуницируют с ребенком, они знают его сильные и слабые стороны и делают акцент на сильных сторонах, поддерживают его. А если что-то не получается, не критикуют, а дают возможность развиваться, двигаясь в том темпе, в котором комфортно ребенку – безусловно, при поддержке учителей.При этом специалисты призывают родителей не делать домашнюю работу вместо детей.– На дистанционке оценки зачастую ставились родителям, а не детям, – замечает Любовь Цукор. – Относитесь к своим детям как к равным, доверяйте им. Они могут получать и низкие оценки, и сталкиваться с тем, что чего-то не знают, но оставаться самостоятельными. Не нужно ничего делать вместо них.– Можно, например, организовать семейные соревнования – кто первый решит задачку: ребенок, папа или мама. И похвалить ребенка, который опередил родителей, – подсказывает Анна Якубчак.Мотивировать же ребенка лучше всего собственным примером.– Если я ответственно отношусь к своим обязательствам и в семье, и на работе, ребенок это замечает, и он этому учится. Может, не все получается сразу, но я, например, наблюдая за своей дочерью, замечаю: она делает не то, что я говорю, а то, что она видит, – признается Анна Якубчак. – К тому же мы много общаемся, разговариваем о жизни, о ценностях, о стремлениях.По словам Ирины Миньковской, при мотивации многое зависит от возраста ребенка.– Моя дочь пошла в этом году во второй класс, и с ней сложно пока говорить о высоких материях – зачем нужно учиться, зачем учить английский. Конечно, я ей все рассказываю и показываю, и мультики на эту тему смотрим. Однако все равно для малышей основная мотивация – это то, что они могут получить прямо сейчас: пойти погулять, покататься на велосипеде, съесть что-то сладенькое, – считает Ирина Миньковская. – Чем старше ребенок, тем больше играет роль пример родителей и разговоры о будущем. Они уже сами проявляют интерес к чему-то, ставят некие цели и понимают, что без определенных знаний, навыков они их не достигнут.