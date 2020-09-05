Школы Харькова и области распахнули двери для детворы и готовы к обучению офлайн. Однако не исключено, что им снова придется вернуться к дистанционке. Что показал карантинный опыт занятий в онлайн-режиме и как мотивировать ребенка к обучению дома?В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая с каждым днем усугубляется, чиновники не исключают, что школам Харькова и области придется вернуться к дистанционному обучению.
Дистанционное обучение, с которым пришлось столкнуться школам региона в конце прошлого учебного года, вскрыло целый пласт проблем, на которые раньше не обращали внимания. Это и отсутствие компьютерной грамотности, и недостаточное знание иностранных языков, и тотальная несамостоятельность детей. И судя по всему, онлайн-обучение, которое, кстати, дает хорошие возможности разнообразить учебный процесс, прочно входит в школьную жизнь. Даже если оно не будет полным, смешанная форма обучения – это уже реалии наших дней.
– На опыте дистанционного обучения, с которыми нам пришлось столкнуться весной нынешнего года, я как учитель, руководитель учебного заведения и мама могу сказать, что наши дети не готовы работать в таком формате, потому что он требует от них больше самостоятельности, больше самоконтроля. Дети привыкли к тому, что учитель преподает, поясняет, а они чувствуют себя более-менее расслабленными. А дистанционное образование – это о мотивации, о самостоятельности: предлагать, самостоятельно оценивать себя, видеть свои сильные и слабые стороны. Наши дети, к сожалению, к этому не приучены, – замечает директор одного из лицеев Анна Якубчак. – Мы увидели эти недостатки и должны над ними работать.
Еще одна проблема – неумение учеников работать с информацией.
– Получая информацию, которую дает учитель, дети должны понимать, что с ней делать в дальнейшем. Мы же столкнулись с тем, что ученик, получив онлайн-тест, видит вопрос и сразу сдается: «Ой, я не знаю ответа». Но у него же есть «Гугл». Однако он даже не понимает, как правильно написать запрос – вбивает в поисковую строку слово в слово вопрос теста. Получает 25 ссылок, изучает каждую и снова опускает руки: «Я не нашел». Наших детей нужно учить работать с информацией, с интернет-ресурсами. Это основная проблема, с которой я столкнулась как педагог, – продолжает Анна Якубчак.
Как проводить химические опыты онлайн
При множестве положительных моментов карантинный опыт вскрыл и серьезные недостатки в дистанционном обучении. Один из них – фактическое сведение к нулю практических занятий, допустим, по физике или химии. Можно ли решить проблему в новом учебном году?
– Есть, конечно, технические возможности – например, 3D-шлемы, однако далеко не каждая семья может себе позволить такое оборудование. И оно все равно не заменит практики, когда берешь пробирку, отмеряешь определенное количество одного вещества, добавляешь другое и чувствуешь, как руке стало холодно или, наоборот, горячо, и так далее. Наша учительница химии пыталась на карантинной дистанционке проводить кое-какие безопасные опыты, чтобы дети могли отработать их дома. Однако это очень сложно, – говорит Анна Якубчак. – Сейчас есть и виртуальные лаборатории, но они все равно не приспособлены к обучению дома – их можно использовать в классе на уроках. Остается вариант, когда учитель проводит опыт перед экраном, показывает набор компонентов, рассказывает о них, в какую реакцию они вступают, и демонстрирует это. Вот именно такие навыки детям сложно получить в домашних условиях.
Выходом может стать смешанное образование
На сайте образовательного проекта на «На урок» есть целый раздел – «Лабораторные работы онлайн». По словам главного редактора проекта Любови Цукор, представители НТУ «ХПИ» специально разработали рекомендации для учителей, чтобы они могли в дальнейшем повторить опыты вместе с детьми.
– Но все равно специалисты ориентировались на то, что это будет показано в классе, – замечает редактор проекта. – Как вариант: учитель может провести опыт, снять видео и выложить его в YouTube. Он будет иметь просто фантастический успех, потому что видео будут пользоваться ученики.
Любовь Цукор отмечает, что существует множество иностранных ресурсов, на которых показывают научные опыты, и это фантастически красиво.
– В Украине, к сожалению, ничего подобного нет. И школьных знаний английского языка зачастую недостаточно, чтобы пользоваться такими ресурсами, – сетует она.
По словам руководителя образовательного центра для педагогов, родителей и детей «Я и моя школа» Ирины Миньковской, выходом в данной ситуации может стать смешанное образование.
– Например, лекционный материал давать онлайн, а для лабораторных работ встречаться. Однако организовывать встречи нужно так, чтобы не было риска для здоровья – с соблюдением социальной дистанции, со средствами индивидуальной защиты, с возможностью обработки рук, – говорит Ирина Миньковская. – В Киеве, например, есть школы, которые уже подготовились к смешанному обучению – соответствующим образом расставили парты и т.д.
Однако мало просто расставить парты. Такая работа, признают эксперты, требует тщательной подготовки, определенных финансов и соответствующих площадей, которыми располагает далеко не каждая школа.
Дистанционка убивает эмоциональный контакт
Еще один существенный недостаток дистанционного обучения в чистом виде – отсутствие эмоциональной коммуникации.
– В начальной школе учители вообще хватались за голову: что делать, это же маленькие детки? Еще повезло, что мы столкнулись с дистанционкой в апреле, а не в начале учебного года. Первоклашки уже разбирались в каком-то материале, знали своего учителя, реагировали на него, – рассказывает Анна Якубчак. – Переводить школы на удаленное обучение сейчас, в октябре или ноябре, на мой взгляд, недопустимо. Власть должна сделать все, чтобы дети посещали школу, чтобы они имели полноценную возможность коммуницировать, общаться, развиваться в коллективе. Ведь учебный процесс – не только информация. Когда ее дает учитель – он передает свою эмоцию, он делится своим жизненным опытом. И это должно происходить, когда и дети, и педагог находятся в одном коллективе. К сожалению, дистанционно мы не можем передать многие эмоции. Если говорить о начальной школе, невозможно прикоснуться к ребенку – мол, не волнуйся, у тебя все будет хорошо, все получится. Нельзя, проходя по рядам, шепнуть малышу на ушко: «Ты такой молодец» – тихонечко, только ему. Теряется эмоциональный контакт. А вместе с ним мы теряем и компонент эмоционального интеллекта, и гармонично развитую личность.
Как мотивировать ребенка учиться дома?
Между тем, по словам Ирины Миньковской, сейчас довольно часто высказываются мысли, что очное обучение скоро станет предметом роскоши. Как же мотивировать школьника на дистанционное обучение и что делать родителям, чтобы помочь ребенку в получении знаний онлайн?
– Прежде всего родителям необходимо соответствующим образом оборудовать рабочее место школьника, помочь подключить платформу, с помощью которой он будет обучаться, своевременно проверять, сдал ли ребенок работы, успел ли ли выполнить их в срок и выполнил ли вообще, – рекомендует Анна Якубчак.– При этом ни в коем случае нельзя давить, прессовать ребенка, заставлять. Лучше поддерживать его эмоционально. Должно быть ежедневное общение в позитивном направлении: как прошел день, что нового, что интересного? Если родители постоянно коммуницируют с ребенком, они знают его сильные и слабые стороны и делают акцент на сильных сторонах, поддерживают его. А если что-то не получается, не критикуют, а дают возможность развиваться, двигаясь в том темпе, в котором комфортно ребенку – безусловно, при поддержке учителей.
При этом специалисты призывают родителей не делать домашнюю работу вместо детей.
– На дистанционке оценки зачастую ставились родителям, а не детям, – замечает Любовь Цукор. – Относитесь к своим детям как к равным, доверяйте им. Они могут получать и низкие оценки, и сталкиваться с тем, что чего-то не знают, но оставаться самостоятельными. Не нужно ничего делать вместо них.
– Можно, например, организовать семейные соревнования – кто первый решит задачку: ребенок, папа или мама. И похвалить ребенка, который опередил родителей, – подсказывает Анна Якубчак.
Многое зависит от возраста
Мотивировать же ребенка лучше всего собственным примером.
– Если я ответственно отношусь к своим обязательствам и в семье, и на работе, ребенок это замечает, и он этому учится. Может, не все получается сразу, но я, например, наблюдая за своей дочерью, замечаю: она делает не то, что я говорю, а то, что она видит, – признается Анна Якубчак. – К тому же мы много общаемся, разговариваем о жизни, о ценностях, о стремлениях.
По словам Ирины Миньковской, при мотивации многое зависит от возраста ребенка.
– Моя дочь пошла в этом году во второй класс, и с ней сложно пока говорить о высоких материях – зачем нужно учиться, зачем учить английский. Конечно, я ей все рассказываю и показываю, и мультики на эту тему смотрим. Однако все равно для малышей основная мотивация – это то, что они могут получить прямо сейчас: пойти погулять, покататься на велосипеде, съесть что-то сладенькое, – считает Ирина Миньковская. – Чем старше ребенок, тем больше играет роль пример родителей и разговоры о будущем. Они уже сами проявляют интерес к чему-то, ставят некие цели и понимают, что без определенных знаний, навыков они их не достигнут.