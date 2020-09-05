Оказалось, что на день рождения мне подарили два идентичных мобильных телефона. Могу ли я вернуть один из них в магазин и получить деньги? Чек прилагается. Мария

Согласно разъяснениям на Юридическом портале бесплатной правовой помощи, по закону «О защите прав потребителей», каждый покупатель в течение двух недель может обратиться в магазин и заменить не устроивший его товар на другой либо отдать покупку продавцу и получить деньги. По истечении двухнедельного срока возврат возможен только по гарантии.Если на момент обращения аналогичного товара для замены нет в продаже, покупатель вправе купить любой дугой товар из ассортимента магазина (с перерасчетом стоимости); обменять на аналогичный при первом же поступлении нужного товара в продажу; вернуть изделие и получить обратно деньги в размере стоимости возвращенной продукции.А вот процедура обмена и возврата бытовой техники, особенно крупногабаритной (холодильника, стиральной либо посудомоечной машины, духового шкафа или плиты), имеет ряд особенностей. В частности, если во время оплаты и доставки товара заказчик понял, что купленная продукция ему не подходит (не вписывается в интерьер, не устраивает цвет или габариты), от такой покупки можно отказаться. Однако за доставку заказа придется заплатить.Вернуть деньги за бытовую технику и электронику, бывшую в эксплуатации (даже если речь идет о незначительном периоде) довольно сложно. Отсутствие пленок, бирок, наклеек и присутствие других следов эксплуатации является основной причиной отказа продавца принять товар обратно. Чтобы забрать денежные средства, на протяжении 14 дней нужно связаться с магазином или сервисным центром, доставить туда товар и ждать заключения специалистов о результатах проверки качества и сохранности продукции.С возвратом мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров (ноутбуков) и других цифровых приборов складывается аналогичная ситуация. В соответствии с украинским законодательством гаджет без брака и неисправностей можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента приобретения, однако для возврата денег покупателю электронное устройство не должно иметь следов использования и сохранять свой первоначальный товарный вид.Если с товарным видом устройства все более или менее понятно (не допускаются царапины дисплея, повреждение корпуса, упаковки и т.д.), то по каким же критериям определяется, был ли в использовании телефон или другой цифровой девайс?Достаточным основанием для отказа вернуть деньги за гаджет является перепрошивка устройства, установка сторонних приложений или наличие в памяти смартфона пользовательского контента — фотографий, музыки, видео. Кроме того, если с телефона были совершены звонки суммарной продолжительностью более пяти минут, устройство назад не примут. Если в результате осмотра не выявлено оснований для отказа в приеме телефона обратно, покупатель может либо вернуть деньги, либо обменять смартфон на новый, в том числе с доплатой.