Сотни гектаров леса охвачены пожаром в Харьковской области. Огонь перекинулся на жилые дома, полностью уничтожив село в Двуречанском районе. Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали. Пожары в селах уже ликвидированы, тушение леса продолжается.

Во вторник, 2 сентября, сразу два лесных пожара вспыхнули в Харьковской области – из-за сухой погоды и сильного ветра огонь в Чугуевском и Двуречанском районах начал быстро распространяться. Смог от пожаров добрался до Харькова.В Двуречанском районе пожаром было охвачено 500 гектаров леса, огонь перекинулся на жилые дома. Полностью уничтожено село Горобьевка. Начались возгорания в селах Гряниковка и Кутьковка. Выгорело 22 домовладения, более полусотни человек эвакуировано, 33 остались без жилья. По информации областных властей, часть пострадавших от обеспечения временным жильем отказались — они остались у родственников, знакомых или друзей. Всех остальных расселили. Жертв нет, количество пострадавших выясняют.В селах Гряниковка, Касьяновка и Кутьковка Двуречанского района из-за пожара отключен газ. По данным «Харьковгаза», всего в районе из-за стихийного бедствия остаются без газа около 400 домов. Кроме того, из-за приближения огня к железнодорожным путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. На этом участке не ходят пассажирские поезда.По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка в Двуречанском районе ликвидированы, проинформировали в ГСЧС Украины. Тушение очага лесного пожара на площади 100 га продолжается. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га – верхового пожара. К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них – 215 человек личного состава спасателей и 49 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и вертолет.По факту пожара в Двуречанском районе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.В Чугуевском районе, по информации ГСЧС, угрозы населенным пунктам нет. Пожар там уже локализован – горел лес на площади 10 га. Около села Клугино-Башкировка под Чугуевом открытого огня не наблюдается, проводится ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. Жертв и пострадавших нет.Напомним, о лесном пожаре между Башкировкой и Кочетком Чугуевского района стало известно в полдень 2 сентября. Горела территория Новомосковского военного лесхоза – камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками. На месте работали семь единиц пожарно-спасательной техники: две из Чугуева и пять из Харькова. Кроме того, к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8. Вместе со спасателями к тушению пожара активно присоединились волонтеры – клич о помощи быстро разошелся в социальных сетях. Люди опасались распространения огня на населенные пункты.В полиции открыли уголовное производство по факту пожара в Чугуевском районе по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.Всего, как сообщили в ГСЧС Харьковской области, на территории Харьковщины 2 сентября в экосистемах возникло 57 возгораний на площади 573 га. К ликвидации пожаров привлечены около 200 человек и 100 единиц техники ГСЧС.Спасатели говорят, что основной причиной пожаров на открытых территориях является человеческий фактор. Они призвали жителей региона соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе. В частности, категорически запрещается создавать свалки и сжигать отходы, разводить костры в лесу и лесопосадках, курить, бросать на землю непогашенные спички и окурки, сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях.Тем временем волонтеры объявили сбор помощи погорельцам. Нужно все – от мыла до до одежды и посуды. Вещи, утварь, средства гигиены и пр. можно принести в подвальное помещение магазина «Экипаж» в торце бывшего магазина «1000 мелочей» на ул. 35 Гвардейской Дивизии, 11 или в магазин «Уютный дом» в микрорайоне «Підварки». Можно предварительно связаться по телефону: 066-218-03-81. Также волонтеры приглашают помощников для фасовки вещей, которые приносят неравнодушные людиМожно помочь людям, пострадавшим от пожара, финансово. Карта Приватбанка на имя Ирины Федорченко – 4149 4991 4173 0059 (в назначении обязательно указать, что это благотворительная помощь). Ирина – одна из пострадавших от пожара. Деньги будут равномерно распределены между всеми пострадавшими. Средства будут передаваться погорельцам под отчет, который активисты обещают обнародовать, а также предоставить скринкопии зашедших и распределенных денег.