В Харьковской области локализовали масштабный пожар, который возник в лесном массиве Двуречанского района. Открытого огня нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Пожар был локализован 4 сентября в 13:17. Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды)", - сообщили в МВД.



Напомним, что ранее на Харьковщине из-за пожаров объявили ЧС. Присвоение пожарам статуса чрезвычайной ситуации будет способствовать получению компенсаций жителями за сгоревшее жилье.

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