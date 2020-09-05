У моей мамы гипертония. Знаю, что есть государственная программа, по которой лекарства для нее можно получить бесплатно, но ни разу не пользовалась такой возможностью. На какие препараты можно рассчитывать и что для этого нужно? Марина

В Украине действует государственная программа «Доступные лекарства», которая финансируется из госбюджета, то есть из средств налогоплательщиков, напоминает и.о. начальника отдела работы с договорами с аптеками Департамента договорной работы и мониторинга НСЗУ Ирина Лиштаба.– По программе «Доступные лекарства» пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа. Именно от этих болезней чаще всего умирают украинцы или качество их жизни существенно снижается, – говорит Ирина Лиштаба.12 августа утверждена обновленная редакция реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе «Доступные лекарства». Количество лекарств в реестре увеличено на 19 торговых наименований, одно лекарственное средство изъято. Всего в список вошли 264 препарата, 85 из которых пациенты смогут получать бесплатно, другие – с небольшой доплатой. Исключением является лекарственное средство для лечения ревматических болезней, которое пациент оплачивает по полной стоимости. Расширенный перечень включает препараты как украинских, так и иностранных производителей.Если вам нужны лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы или диабета II типа, обратитесь к своему семейному врачу.Полный список лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно посмотреть по ссылке: bit.ly/2ZY4Y72.Национальная служба здоровья Украины готовит дальнейшее расширение государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» на 2021 год. НСЗУ планирует добавить новые наименования препаратов для уже имеющихся в программе заболеваний.– Сейчас программа медицинских гарантий на 2021 год в процессе формирования и мы хотим, чтобы в нее попали препараты для лечения болезней, связанных с расстройствами психики и поведения – например, для таких состояний, как шизофрения, эпилепсия, депрессия, тревожные состояния, мании и тому подобное. А также медикаменты, которые предотвращают возникновение повторных инфарктов и инсультов, – говорит Ирина Лиштаба.По сердечно-сосудистым заболеваниям уже сейчас в программе «Доступные лекарства» есть базовая терапия для лечения сердечной недостаточности, стенокардии, артериальной гипертензии. Расширение программы по этой группе заболеваний другими лекарствами позволит охватить большее количество пациентов.То есть с одной стороны, «Доступные лекарства» расширяются за счет включения нового направления заболеваний, а с другой – становятся обширнее группы препаратов для лечения уже указанных в программе заболеваний.