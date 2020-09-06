С 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. Это означает, что такими монетами нельзя будет оплачивать товары или услуги.

После 1 октября 25-копеечными монетами нельзя будет расплачиваться, но можно сдавать в банки и обменивать на банкноты и другие монеты на протяжении трех лет, сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.Кроме того, НБУ будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года.– Таких банкнот сейчас меньше 2% от общего количества, ими не очень активно пользуются, поэтому мы считаем, что украинцы не почувствуют особых неудобств от этого решения, – сказал Алексей Шабан.Пор его словам, Нацбанк будет также активно выводить из обращения гривенные монеты желтого цвета, которые выпускали до 2018 года.– Они пока остаются платежным средством, но не будут возвращаться в обращение НБУ,– замглавы НБУ.– Мы идем к тому, чтобы сократить номинальный ряд гривны до 12 номиналов: шесть монет и шесть банкнот. Сейчас у нас 17 номиналов, – отметил Алексей Шабан.В НБУ уточнили, что после 1 октября банкноты и монеты, которые потеряют статус платежного средства, можно будет в течение года обменять на другие номиналы во всех украинских банках. После 30 сентября 2021 года это можно будет сделать только в НБУ и уполномоченных банках.