Если вы решили начать процесс похудения с покупки напольных весов, прежде всего стоит определиться, каким же отдать предпочтение – электронным, механическим или весам-анализаторам.

Взвешиваемся правильно

работают в основном за счет измерительной пружины, которая расположена под платформой. Наступая на устройство, вы оказываете на пружину давление, а она, в свою очередь, управляет стрелкой, заставляя ее смещаться по измерительной шкале соразмерно силе тяжести.Если вы взвешиваетесь нерегулярно, а скорее от случая к случаю, то простые механические весы будут хорошим и экономным выбором. Такие весы имеют относительно маленькие габариты и представляют собой небольшую платформу, на которой есть стрелка и деления, обычно равные одному килограмму. Предел взвешивания у механических весов около 130 килограммов.Механические весы гораздо дешевле электронных, но отстают от них по многим функциональным показателям: точности, возможности записи показателей веса, не говоря уже о контроле за жировой и мышечной массой. Но механика традиционна, проста в использовании, не требует источников питания и допускает большую максимальную нагрузку. Преимуществами механических весов являются низкая стоимость и возможность установки на неровной поверхности, не сказывающаяся на точности измерения. К недостаткам можно отнести точность измерения, в подавляющем большинстве моделей – плюс/минус килограмм.подойдут для тех, кому необходимо часто измерять вес. По внешнему виду они напоминают механические, но вместо стрелки с делениями на них имеется дисплей, на котором отражается вес. Такие весы являются очень точными, некоторые из них имеют функции автоматического отключения, расчета разницы показателей с предыдущими, вызова предыдущих показателей, памяти, мгновенной готовности и др. Электронные весы обеспечивают значительно более точное измерение – плюс/минус сто граммов, но для получения соответствующих действительности результатов при использовании их необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность.Эти весы могут дополнительно определить содержание жировой ткани, воды и мышечной массы в организме. Анализаторы помогут точно узнать количество лишнего жира, подобрать оптимальную диету или физическую нагрузку. Некоторые модели весов обладают дополнительными функциями – такими, как возможность сохранения в памяти персональных данных или определение состава тела в зависимости от физической подготовки.При взвешивании, особенно когда важен каждый грамм, желательно избегать погрешностей. Для этого необходимо соблюдать ряд простых правил:– перед взвешиванием проверьте исправность весов;– проверьте, установлена ли стрелка или другой индикатор на нулевом значении, при необходимости отрегулируйте;– необходимо взвешиваться в одно и тоже время, желательно утром, после пробуждения и посещения туалета;– взвешивание должно проводиться в легкой одежде;– зафиксируйте полученный результат в график веса, который поможет следить за ним.