Кроме пандемии коронавируса и кризиса медицины, в стране сейчас пандемия бедности, непрофессионализма и безработицы.

Об этом в эфире программы «Непрості питання» на «Телеканале р1» заявил член политсовета политической партии «Опозиційна платформа – За життя» Андрей Спасский.Он отметил, что профессиональный подход к улаживанию ситуации с коронавирусом должен был быть не только в медицинской сфере, но и в экономике. Потому страшные убытки пандемия нанесла именно в экономической отрасли.– Можно было видеть, как у нас менялись министры здравоохранения. Как нам сначала все запрещали, пиарились на том, что к нам приехало большое количество тестов и защитных средств. Но пришли ли они к людям? Но получили ли они их бесплатно? Ясно одно: мы не получили той заботы от государства, на которую рассчитывали, – сказал Андрей Спасский.