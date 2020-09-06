Театр кукол им. В.А. Афанасьева, который нередко приберегает сюрпризы для маленьких зрителей поближе к Новому году, на этот раз показал премьеру «Раз-два-три-четыре-пять – Винни-Пух идет искать!» в постановке Александра Коваля в самом начале сезона. Что ж, дела карантинные вносят изменения в планы театров, подчас – довольно радикальные.

Игра в куклы для всей семьи

Ослик любит пошутить

Когда уши напоминают крылья

Люди уходят, а куклы остаются

Сказать, что спектакль рождался в сложных условиях – это не сказать ничего. Репетиционный процесс постоянно прерывался, непросто пришлось и художественным цехам – многие работы во время карантина выполнялись мастерами дома. Трудно было и самому режиссеру, впервые работавшему с коллегами в ином качестве – для многих харьковчан стало открытием, что хорошо известный публике актер Александр Коваль на этот раз предстал в новом ракурсе.Начав преподавать в Харьковском национальном университете искусств имени И.П. Котляревского, Александр Коваль уже поставил со своими студентами довольно необычные спектакли: «Мумми-трель в 4 такта, 5 сердец и без антракта» по Туве Янссон, «Повесть о непрожитой любви» и «Мертвые души» по Николаю Гоголю. И вот – давно ожидаемый дебют на большой сцене.Инсценировку по известной сказке Алана Милна Александр Коваль сделал сам: из нее взяты менее известные, а потому и не заезженные эпизоды из жизни любимых героев. Жанр нового спектакля обозначен режиссером как «игра в куклы для всей семьи». И надо отметить, что заявленные им «условия игры» были полностью соблюдены.Задаются они еще в прологе: на сцене появляется человек, будто возвращающийся в полузабытую страну своего детства, ощупью отыскивающий дорогу в заколдованном лесу. Это и есть мир фантазии, где пространство волшебным образом оживает, где обычные палки могут превратиться в букву алфавита или в весла волшебной лодки, в удочку или в речные волны, и где мы сами кажемся себе удивительно настоящими.Этот спектакль в спектакле – своеобразный квест, который дети и родители проходят по-своему. Забавно, но даже смеются они по разным поводам! Младшие реагируют на свои «манки», взрослые – на свои, поэтому смех звучит в зале почти постоянно. Ребенок может буквально повизгивать от хохота, наблюдая, какие фантастические пируэты совершает забавный персонаж Тигра (куклу замечательно ведет молодой актер Алексей Петриченко) или просто реагируя на неожиданный звук, движение, реплику. А кто-то, приведший отпрыска приобщиться и уже приготовившийся поскучать на традиционно детском спектакле, вытирает выступившие на глаза слезы, устав смеяться от бесконечного фейерверка шуток – например, от неутомимого Игоря Мирошниченко. Он буквально вездесущ: то интонационно и мимически «комментирует» реплики своего персонажа, ослика Иа, то заставляет взрослых хохотать от неожиданной двусмысленности, то, оторвавшись от куклы, обживает пространство спектакля без нее, да так виртуозно, что просто диву даешься неожиданному бенефисному пассажу. Улыбка при взгляде на Иа возникает и тогда, когда замечаешь шутку художника: ворчливый запасливый ослик обзавелся «ходовой частью» коня-качалки.Куклы удивительного мастера Виктора Никитина, как всегда, неординарны. Всех своих персонажей он создает собственноручно – от начальных эскизов до механизации и неповторимых финальных штрихов, – задавая особенности пластики героя. И некоторые из его произведений запоминаются надолго – так, что кажется, уже не можешь представить многообразный мир театра анимации без них.Интересно, что хотя все куклы в спектакле выводные, некоторые имеют индивидуальные особенности – разве прикажешь Кристоферу Робину, какие игрушки ему любить? Так, Пятачок, в отличие от своего друга Вини-Пуха и других объемных персонажей, абсолютно плоский. Но как выразителен он в руках Виктории Мищенко, как задорно стучат его палочки-копытца и, главное, какие чудесные у него уши, напоминающие крылья бабочки! На этих «крылышках» он, задумавшись или придя в волнение, периодически… взлетает. Тело Тигры, с огромной скоростью перемещающегося по воздуху, тоже плоское. Только сделано оно из ткани, что придает ему еще большую подвижность. Поэтому, наделив своего героя феерическим темпераментом, Алексей Петриченко вынужден пользоваться помощью и поддержкой коллег, ведь всего лишь двумя руками этого нарушителя спокойствия не удержать.А вот в природе Вини-Пуха – очень симпатичного и обаятельного медвежонка, «одушевленного» Виталием Бурлеевым – заложена некоторая флегматичность и забавная неуклюжесть, контрастирующая с подвижностью других героев. За время премьерных показов удалось познакомиться сразу с двумя Совами – более серьезной «заумницей» Ольги Коваль и слегка кокетливой «умняшкой» Александры Шлыковой. Смешны, по-своему непохожи и образы Кролика: у Ирины Золотаревой этот персонаж-философ умудрен жизнью, у Владиславы Аракелян – резковат и юношески порывист. Глядя на четкую работу коллектива, не впервые приходится констатировать: актерский ансамбль в театре кукол, демонстрирующий кроме всего прочего и прекрасную пластику (хореограф Анастасия Шевченко), умеет работать буквально как часы.Будто в продолжение этой ассоциации ближе к финалу в руках артистов синхронно начинают звонить будильники, то ли пробуждая к реальности, то ли напоминая о краткости земного бытия и о непродолжительности пребывания в стране детства, где навсегда осталась жить наша душа. И так неожиданно уместно вдруг появляются проекции детских фотографий тех, кто готовил этот спектакль. Люди потихоньку уходят, оставленные куклы остаются на столе ждать новых приключений. Но вот внезапно пошевелился медвежонок, помахав на прощанье лапой всем-всем-всем…Спектакль удивительно теплый, добрый, оставляющий щемящее чувство неожиданного обретения того, что когда-то, в погоне за взрослением, было случайно нами утеряно. Театр кукол определенно можно поздравить не просто с удачной премьерой, но и с появлением в нем режиссера талантливого, умного, тонкого, ироничного, многопланового.