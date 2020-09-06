Уезжая из офиса или дома на выходные либо в отпуск, не забывайте закрывать окна, иначе к вам могут пожаловать незваные гости. В центре Харькова вернувшиеся с отдыха хозяева обнаружили в своем офисе сотню летучих мышей. Что делать в таком случае, выяснял «Вечерний Харьков».

Шесть животных были мертвы

Если в дом пожаловали незваные гости

Где вылечат больную мышку

Летучие мыши не виноваты

Как рассказала «Вечернему Харькову» кандидат биологических наук, руководитель Центра реабилитации рукокрылых Алена Прилуцкая, сейчас у летучих мышей миграционный период. Они летят на юг – в Крым, на Кавказ, на Балканы. А по дороге ищут, где бы спрятаться на день. В природе это обычно расщелины, какие-то пещеры, а в городе – открытые окна.– Сотрудники офиса уехали на отдых, а окно оставили открытым в режиме проветривания. Летучие мыши увидели щель и решили забраться внутрь, чтобы дождаться ночи. Залетели и попали в ловушку. Они стали кричать и, привлеченные криком, к ним ринулись их сородичи. В результате в данном офисе скопилось более ста летучих мышей, – объяснила, как рукокрылые оказались в помещении, Алена Прилуцкая. – Именно поэтому сейчас нужно закрывать окна, когда уходите с работы или из дома.К счастью, владельцы помещения оказались людьми ответственными и как только обнаружили у себя незваных гостей, позвали на помощь специалистов. Алена Прилуцкая лично собирала рукокрылых по всей квартире.– Мне позвонили около восьми часов вечера. Мой рабочий день закончился, и я уже была дома, но все бросила и помчалась по указанному адресу, – рассказывает специалист. – Животные были напуганы. Одни, увидев нас, начали летать, другие сидели спокойно, а некоторые были настолько измучены, что даже не могли взлететь. Я поила их водой, определяла вид, пол и возраст. Это были молодые особи рыжей вечерницы и позднего кожана. Затем окольцевала и почти всех выпустила на свободу. Но шесть животных из ста были уже мертвы. Они погибли, потому что долгое время находились без воды.Подобные случаи в Харькове не редкость. Специалистам довольно часто приходилось вызволять летучих мышей, например, из аудиторий Каразинского университета.– Чаще всего это происходит в центре города, потому что именно по этому маршруту проходят их миграционные пути. Однако по одной, по две летучие мыши залетают в квартиры и в других районах города, не только в центре, – говорит специалист.Что же делать, если вы обнаружили у себя дома рукокрылых гостей?– Если летучая мышь одна, ничего страшного в этом нет. Прежде всего – не бояться, потому что многие пугаются, выбегают, закрывают комнату, а потом ищут, куда же гость подевался. Летучие мыши никогда просто так не нападают на людей, все укусы – это самозащита, то есть они кусаются, только защищаясь. Нужно дождаться, пока летучая мышь сядет, надеть перчатки и поймать ее. Если это произойдет вечером, выпустить на улицу, а если днем – посадить в коробочку и дождаться вечера. Днем их выпускать нельзя – это ночные животные и днем на них могут напасть хищные птицы, – поясняет Алена Прилуцкая. – Если же к вам пожаловала целая группа животных, необходимо обратиться к специалистам. Звоните нам, в Центр реабилитации рукокрылых.Если вы нашли на улице и в своей квартире раненую летучую мышь, опять-таки обращайтесь в Центр реабилитации рукокрылых.– На нашем сайте Kharkiv Bat Group есть все телефоны. Либо можете привезти в экопарк, где у нас летняя резиденция. Мы их спасаем, – говорит Алена Прилуцкая. – Прежде всего мы ученые и начинали с того, что исследовали, как летучие мыши живут в природе, а потом столкнулись с тем, что в Харькове этих животных очень много. Люди часто находят их и в своих квартирах во время ремонта, и на земле, и мы начали их спасать. Осматриваем, кольцуем – это их своеобразный паспорт, который позволяет определить продолжительность жизни и дальность перелетов. Например, нашу украинскую летучую мышь поймали в Венгрии – так мы узнали, что она может преодолеть такое расстояние. Если необходимо, лечим бедняжек. У нас в центре есть уникальный, единственный в Украине ветеринар, который лечит летучих мышей.Здоровых животных исследователи отпускают на волю, а раненые и травмированные навсегда остаются в центре.– Живут летучие мыши долго, и мы даем им шанс еще немного пожить, – говорит Алена Прилуцкая. – Наши животные принимают участие в образовательных мероприятиях – мы ходим в школы, читаем лекции детям о летучих мышах. Ведь чем меньше люди их боятся, тем больше их спасено. Все наши страхи – от незнания.Специалисты, изучающие летучих мышей, говорят, что это просто уникальные животные.– Во-первых, это единственные ночные летающие млекопитающие. Во-вторых, у них уникальный иммунитет – они могут избегать множества болезней. В-третьих, они долго живут – в среднем 10–15 лет, но известны случаи, когда летучие мыши доживали до 40 лет. В-четвертых, они долго спят и столь длительный процесс спячки присущ только им, – рассказывает Алена Прилуцкая. – Кроме того, летучие мыши используют эхолокацию для ловли насекомых.По словам специалиста, версия о том, что причиной коронавируса стали летучие мыши, на сто процентов не доказана.– У них есть свои коронавирусы, циркулирующие в их среде. Они похожи на Covid-19, но людям напрямую не передаются. Есть версия, что летучие мыши передали вирус человеку через промежуточного хозяина. То есть сначала они укусили кого-то, а потом уже этот кто-то передал мутировавший вирус человеку. Таким образом, вирус мутировал постепенно. Не исключено, что промежуточным хозяином был панголин – животное, которое относится к тому же отряду, что броненосцы и муравьеды, – говорит Алена Прилуцкая. – А вот люди способны заразить летучую мышь Covid-19– в Европе уже зафиксированы подобные случаи. Чихнули на нее или погладили – так и передали. Таким же образом можно заразить и тигра, и кота. Они же тоже млекопитающие и вирус может поразить их точно так же, как и нас. То есть не животные людей, а люди сейчас заражают животных. А как этот коронавирус возник среди людей изначально, никто толком не знает.