Несколько лет подряд последний месяц лета выдается на Харьковщине жарким и сухим. И нынешний август – не исключение. А осень в этом году вообще стартовала с температурного рекорда.

Как сообщила «Вечернему Харькову» дежурный синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Валентина Муратова, осень в нашем регионе началась с температурного рекорда.– 1 сентября столбик термометра поднялся до +34°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году – +33,6°С, – говорит Валентина Муратова.Август же, по словам синоптика, в нынешнем году выдался жарким и сухим.– Среднемесячная температура в Харьковской области была на 1–2 градуса выше нормы. При этом осадков выпало мало – от 3 мм до 27 мм, то есть всего лишь от 10% до 50% среднемесячной нормы. Месяц был довольно сухим, – отмечает Валентина Муратова.Такой август – тенденция нескольких последних лет.– Последние четыре года август у нас сухой и жаркий. В прошлом году в этом месяце выпало в среднем 8 мм осадков, а в позапрошлом – около 3 мм, – напоминает специалист.Самая высокая температура, по словам синоптика, в нынешнем августе была 31 числа. В этот день столбик термометра поднялся до отметки +32,7°С. А самый холодный день пришелся на 15–16 августа: в Харькове температура опустилась до +10,4°С, а на территории области – до + 6°С.– При этом никаких температурных рекордов нынешний август на Харьковщине не побил, – констатирует Валентина Муратова.Вместе с тем, в гидрометцентре отмечают, что температурные рекорды в нашем регионе стали нормой. И нынешнее лето – не исключение.– Так, 4 июля в Харькове столбик термометра поднялся до +36°С, до этого рекордные +35,2°С фиксировали в городе в 1954 году. 5 июля было +35,8°С, до этого самая высокая температура в Харькове в этот день была в 1979 году – +33,8°С. 6 июля – +35°С, в 2002 году фиксировали рекордные +33,8°С. 7 июля Харьков нагрелся до +35,8°С, до этого самая высокая температура в этот день фиксировалась в 2002 году – +34°С, – перечисляет Валентина Муратора. – Вообще же в июле отмечалось на градус-полтора выше нормы, но при этом было достаточно дождливый – 100 мм осадков по Харькову при норме 60 мм.