Жителю Харьковской области сообщили о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.

Вечером 3 сентября в Балаклейское отделение полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки.Полицейские установили, что 34-летний житель села Гусаровка летом минувшего года в собственном доме малолетнюю дочь своей сожительницы.Сотрудники Балаклейского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры района задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.