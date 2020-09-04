1 сентября – праздничный день для многих семей. Дети готовятся вновь услышать школьный звонок, увидеть школьных друзей, усесться за парты, по которым успели соскучиться за время карантина…

Однако, для многих родителей этот праздник стал тяжелым испытанием. Купить все необходимое, чтобы подготовить ребенка к школьному сезону в наше время кризисов и перемен – непростая задача. Цены на школьные принадлежности неуклонно растут. И это – удар по многодетным семьям.Такая семья и встречает нас на входе в общежитие. Алена Козырева, мать четырех детей стоит с двумя девочками-близняшками. Каждой по 8 лет и обе немного стесняются. Женщина рассказывает, что когда ждала третьего ребенка, оказалось – двойняшки. Родились чудесные девочки Катя и Вероника. Двойняшки наперебой рассказывают, как им нравится ходить в школу, посещать различные кружки и секции. Особенно им нравится рисование и танцы. Точнее, нравились.Секции и кружки у девочек забрала пандемия – все закрылось на период карантина, которому не видно конца. А в школу нужно собираться практически с нуля. Мать сетует: не то, что купить – сшить одежду дорого. О школьных принадлежностях и говорить не стоит. Алена работает на заводе, но из-за экономического кризиса работникам давно не платят зарплату. Многодетная семья не знала, к кому обращаться и как решить проблему.Во дворе жители собрались на встречу с Андреем Спасским, членом политсовета ОП – ЗЖ. От жителей он услышал о проблеме девочек, поэтому первым делом после встречи направился к ним. Мимолетное смущение на лицах семьи сменилось оживленным интересом. Многие политики и чиновники обещают помочь, но ничего не делают, многие просто игнорируют такие проблемы, но еще никто не брался за дело сразу же.Семья удивилась, когда увидела перед собой два полных набора для школы. Девочки сразу договорились, кому какой портфель достанется, ведь по словам их матери, у близняшек совершенно разные вкусы.«Я сам – отец троих детей. Дети – это святое, для всех родителей очень важно, чтобы они были счастливы и когда не можешь дать своим детям необходимое – это самое страшное. На этой неделе Катя и Вероника пойдут в школу, для этого теперь у них есть все необходимое. В городе, где на каждой стене написано «успешный Харьков», не должно быть таких проблем. Город должен заботиться о том, чтобы все его жители, не только те, кто живет в центре, чувствовали себя успешными, и не сталкивались с такими проблемами» - поделился Андрей Спасский.Желаем активным и любознательным Кате и Веронике замечательного учебного года, пусть все их мечты воплощаются в жизнь!