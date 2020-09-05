Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали на коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Гвардейцев Широнинцев, 47, 49, 49-а-в, 51ул. Чайковского, 33-б (п. №2-3), ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №3) до 17:00 04.09.20 г.; ул. Пушкинская, 54 (п. №10, стояк), ул. Шевченко (ч/с), ул. Кисловодская (ч/с), ул. Ростовская (ч/с), пер. Курский (ч/с), пер. Кисловодский (ч/с), ул. Астрономическая, 35-а-к до 20:00 04.09.20 г., въезд Цветочный (ч/с), въезд Толкачевский (Красностуденческий) (ч/с) до 20:00 05.09.20 г.Салтовское шоссе, 73-г до 20:00 04.09.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №3, стояк)б-р Профсоюзный, 66, ул. Менделеева (ч/с), ул. Стефенсона (ч/с), ул. Бакунина (ч/с), пер. Ижевский (ч/с), ул. Комбайновская (ч/с), пер. Петрашевский (ч/с), ул. Воложановская (ч/с), ул. Добролюбова, 18, б-р Профсоюзный, 3, 5, 9-а, 64, 64-а, 66, 68, 70, ул. Грушевского (Цюрупы), 5, 27, 29, пр. Любови Малой (Постышева), 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, пр. Любови Малой (Постышева), 12-а, пер. Ржевский, 12, 13, 15/17, 18, ул. Рабкоровская, 24, ул. Менделеева, 23, 25, 31, 33, 35, ул. Кропивницкого (ч/с)г.ул. Драгомировская (ч/с), Мерефянское шоссе, 17-д-к, 17З до 20:00 04.09.20 г.Слободской район:ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 04.09.20 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13ул. Петра Болбочана (Клапцова) (ч/с), ул. Верхнегиевская (ч/с)проезд Рогатинский (ч/с) до 20:00 04.09.20 г., пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк)