События Как происходит открытие нового театрального сезона с другой стороны кулис Вечерний Харьков 08:40 121 Елена Павличенко рассказала о том, как в харьковском театре готовятся к самому первому в сезоне спектаклю. Читайте также В харьковском вузе опубликовали списки зачисленных студентов на бюджет В Харьковской области снова антирекорд: 380 новых случаев COVID-19. Пятеро - скончались Харьковские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В харьковском вузе опубликовали списки зачисленных студентов на бюджет События 09:05 Лента новостей В харьковском вузе опубликовали списки зачисленных студентов на бюджет 09:05 В Харьковской области снова антирекорд: 380 новых случаев COVID-19. Пятеро - скончались 08:49 Как происходит открытие нового театрального сезона с другой стороны кулис 08:40 Харьковские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис 08:27 4 сентября в Харькове отключат воду 08:17 В Харьковской области за сутки коронавирусом заболело рекордное число людей (видео) 4.09.2020 В Харьковской области на Киевской трассе запустили систему контроля веса для фур 4.09.2020