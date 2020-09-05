Об этом Вечернему Харькову сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

В вузе сообщили, что на место госзаказа в 2020 году поступило более тысячи первокурскинов."Сегодня в ряды ХНУРЭ добавилось более тысячи первокурсников. Приказ на зачисление на 1 курс на базе полного общего среднего образования.Министерство образования и науки Украины сообщило, что в 2020 году по первому приоритету получили рекомендации на бюджет 61,5% абитуриентов, а в сумме по 1-2 приоритетам - 79,2%. А что в ХНУРЭ? ХНУРЭ получил первокурсников по 1-2 приоритетам - 83%, что свидетельствует об авторитете вуза и высокое качество подготовки специалистов", - подчеркнули в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.