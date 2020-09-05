"Пропажу" нашли в электричке из Балаклеи в Харьков.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о том, что ребенок проходил осмотр в больнице и самовольно покинул медучреждение поступило в полицию 3 сентября в 19:25 от заведующей детским отделением.Правоохранители сразу выяснили все подробности происшествия и начали поиски. Полицейские проверяли автовокзалы, железнодорожный вокзал, парки, скверы, улицы и другие места вероятного появления ребенка, определяли круг общения мальчика, опрашивали граждан, которые могли владеть информацией о местонахождении ребенка.Примерно через час полицейские установили местонахождение ребенка. Он ехал в электропоезде из Балаклеи в Харьков. Сейчас его вернули в детское отделение больницы.