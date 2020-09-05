Читайте также БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Лента новостей Игорь Черняк о борьбе с коррупцией харьковский властей, кооперативной схеме и причинах решения идти в мэры Харькова 11:24 Как проголосовать не по месту прописки 11:06 Харьковские полицейские разыскали сбежавшего из больницы ребенка 10:00 Астропрогноз на 5–6 сентября 2020 г. 09:34 В харьковском вузе опубликовали списки зачисленных студентов на бюджет 09:05 В Харьковской области снова антирекорд: 380 новых случаев COVID-19. Пятеро - скончались 08:49 Как происходит открытие нового театрального сезона с другой стороны кулис 08:40