Полиция проводит расследование происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 5 сентября около в 4 часа утра в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.В результате взрыва повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор."Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц", - рассказали в главке.