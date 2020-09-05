Сотрудники Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение 14-летнего Ильи Харченко. Парень 4 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в белую футболку, светло-синие джинсовые шорты, синие кроссовки с белыми полосами.

Известно, что подросток ранее неоднократно уходил из дома.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или 102.

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