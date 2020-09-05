Сотрудники Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение 14-летнего Ильи Харченко. Парень 4 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

на вид 14-15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.в белую футболку, светло-синие джинсовые шорты, синие кроссовки с белыми полосами.Известно, что подросток ранее неоднократно уходил из дома.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам:или