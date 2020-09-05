В Харьковской области наивысшая в стране тенденция распространения COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в течение нескольких недель в Харьковской области сохраняется тенденция рекордного увеличения случаев коронавирусной инфекции. Лишь за последне сутки в регионе подтвердили 380 новых случаев COVID-19. Это в три раза больше чем в Великобритании и Франции вместе взятых. Большинство заболевших - жители областного центра. Еще пятеро человек скончались.С понедельника "красный" уровень эпидемиологической опасности установлен в Великобурлукском районе.В ХОГА считают, что если тенденция сохранится, то и Харьков окажется в "красной зоне" по уровню опасности распространения инфекции, что повлечет за собой ряд серьезных запретов, включая работу общественного транспорта, ТРЦ, образовательных учреждений, а также кафе и ресторанов.