Пытаясь не допустить трагедию, машинист применил экстренное торможение и подавал звуковой сигнал.

Как рассказали в пресс-службе главка, трагедия произошла 4 сентября около 17:00 в селе Тарановка. Скоростной пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Харьков" зацепил 78-летнюю женщину, которая лежала между путями и платформой остановочного пункта "Широнино", возле пешеходного перехода.Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение с песком, но избежать события не удалось.Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.Все обстоятельства происшествия выясняются.