Для поиска полицейским понадобилось менее двух часов.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сегодня в 14:30 в Змиевское отделение полиции поступило сообщение от жительницы поселка Черемушное. Обеспокоенная женщина заявила, что на связь не выходит ее подруга, которая с трехлетней внучкой приехала из Харькова к ней в гости, и около 11:00 ушла с ребенком на прогулку.По тревоге сразу был поднят личный состав районного отделение полиции. Также к поискам присоединились сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и егеря.Около 16:15 полицейские установили местонахождение пропавших возле села Мохнач. 60-летняя харьковчанка пояснила, что пошла гулять с внучкой в ​​лес и заблудилась.Полицейские провели профилактическую беседу с женщиной и доставили ее и ребенка в поселок Черемушное.