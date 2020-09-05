5 сентября решением Харьковской городской территориальной избирательной комиссии были сформированы избирательные округа для проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Вопреки мнению рабочей группы, которая рекомендовала сделать девять округов – сформировали семь.

Андрей Спасский, член политсовета партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА − ЗА ЖИЗНЬ» считает, что за ситуацией стоят властные партии:«Сейчас центральная и местная власть хотят монополизировать избирательный процесс. Они имеют большинство в комиссии, что четко продемонстрировали сегодня. В Харькове – девять районов. Логично было бы нарезать девять округов, что и было предложено рабочей группой. Вчера появилось решение сделать семь округов. Это сделано для того, чтобы легче было проводить фальсификации и нарушать избирательное законодательство. К сожалению, бороться с этим мы можем только обращаясь в ЦВК. Просим считать это нашим официальным заявлением в комиссию, чтобы она прореагировала на данное решение Харьковской городской избирательной комиссии», - заявил Спасский.Такое количество округов ставит будущих кандидатов в неравные позиции. Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА − ЗА ЖИЗНЬ» уверен – это сделано намерено: «Это решение лишит возможности харьковчан иметь своих представителей в конкретных районах, по сути стираются границы районов. Кому это выгодно – остается только догадываться. Мое мнение – решение комиссии было принято под давлением, и только с одной целью – не допустить возможности ОП − ЗЖ вести грамотную избирательную кампанию».Партия «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА − ЗА ЖИЗНЬ» - единственные, кто голосовал против такого деления. Но мнение большинства сыграло свою роль.Ольга Мозговая, глава городской избирательной комиссии, подтверждает, что треть голосующих были против: «Согласно закону, мы можем создать от 6 до 10 округов, то есть любое решение было законным. Большинство комиссии согласилась с этим решением. Это связано исключительно с количеством избирателей в определенных районах города. У нас из 18 членов комиссии 6 были против».По мнению представителей партии, территориальная комиссия не учла, что, к примеру, Московский район является самым крупным районом города Харькова и, закономерно, предполагает создание в нем двух избирательных округов.«Создание всего семи избирательных округов оставляет возможность для фальсификаций и использования нечестных механизмов политтехнологий со стороны власть имущих города Харькова», - комментируют ситуацию в ОП–ЗЖ.