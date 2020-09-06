Сотрудники Основянского отдела полиции устанавливают местонахождение Гусейнова Раиса Идрис оглы, 1992 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе полиции, следователи установили, что 5 сентября около 22:30 у дома на проспекте Гагарина между ним и 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений 28-летний злоумышленник ударил родственника ножом в грудную клетку. От полученной травмы 19-летний парень умер в больнице.По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.рост около 170 см, среднего телосложения.в джинсовые шорты, белую футболку, сланцы.При себе может иметь холодное оружие.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сразу сообщить Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.