Об этом кандидат на пост Харьковского городского головы рассказал в интервью Вечернему Харькову.

Именно желание сформировать качественную, опытную и профессиональную команду стало одной из причин объединения наших усилий с командой Юлии Светличной, - комментирует кандидат в мэры Харькова.Варианты есть всегда. С различными политическими партиями или движениями. Но почему именно этот вариант для меня является наиболее приемлемым? Потому что есть четкое позиционирование и артикуляция по поводу того, что сегодняшняя ситуация в городе требует изменений. И есть желание изменить эту ситуацию. То есть сделать город лучше, комфортнее и безопаснее.Безусловно, и мы к этому очень серьезно готовимся. Как во время кампании, так и в дальнейшей работе. И то, как сейчас формируется команда Блока Светличной, к которой присоединилось достаточно много профессионалов с определенными знаниями и компетентностью- это как раз гарантия успешной борьбы и победы в будущем.