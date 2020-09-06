6 сентября жители Слободского и Индустриального районов вышли на мирный митинг в парке Машиностроителей. Цель акции - привлечь внимание городских властей к печальному состоянию когда-то зеленой зоны.

Алена живет неподалеку от парка, и часто приходит сюда погулять со своими детьми. Сокрушается – парк с каждым годом все больше зарастает и никому из властей до этого нет дела.«Я училась возле этого парка, у меня в нем был выпускной. С детьми мы тут часто гуляем, катаемся. Хотелось бы чтобы здесь был порядок, было приятно зайти с детьми поиграться. А тут везде эти джунгли, все заросшее. Только одно место, где можно поиграть».На митинге жители предлагали свои варианты развития парка. Среди предложений – велодорожка, детские площадки и место для спортивных игр. Егор занимается футболом, мечтает стать тренером. Он хотел бы, чтобы дети выбирали не улицу, а спорт:«К сожалению, этот парк стал магнитом для всех наркоманов и алкоголиков нашего города. А мне хотелось, чтобы он стал центром спорта, центром молодежи, чтобы больше ставили спортивных площадок, развивался футбол, баскетбол, здесь можно проводить турниры футбольные. Здесь можно делать много чего хорошего».Анатолий Васильевич также живет рядом, и в его мечтах – чистый, красивый парк.«Вся история парка с 50-х годов прошла перед моими глазами. С начала 2000-х мы боролись за наш парк, но город нас не слышал. И в 2009 году город решил оторвать еще часть парка. За неделю они снесли еще 4 гектара деревьев. И дальше парк только запускали все больше и больше. Нужно расчистить парк, сделать дорожки, площадки должны быть, корты для тенниса, волейбольные площадки, маленькие футбольные поля».В 2007-2009 года 10,5 гектаров парка двумя частями были переданы в частные руки. Местные жители вспоминают – обещали развивать эту территорию.«Мы давали разрешение на реконструкцию участка, что сейчас за бетонным забором, потому что нам пообещали огромный ДК Металлист построить с фонтанами с бассейнами для людей. Там мы разрешили срубить деревья. Но потом вырубили и вторую часть – 900 с лишним деревьев: каштаны, липы в 2 обхвата», - рассказывает Андрей, который следит за этой ситуацией более 15 лет.Сейчас на этой территории – огромный пустырь, обнесенный забором. Если землю не используют – ее нужно вернуть городу.Помочь жителям с составлением обращения, чтобы голос харьковчан услышали во властных кабинетах, пришел Андрей Спасский:«Я, как член политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, провожу встречи в Слободском районе. На одной из них жители ко мне обратились с проблемой парка. Сегодня нами будет принято коллективное решение вместе с жителями поселка Артема. Первое – это юридические моменты, с которыми мы обратимся в горсовет, второе – это то, что люди хотят видеть в этом парке. Совместно с людьми мы вырабатываем план, как мы будем реконструировать этот парк и доносить наш план до городской власти».Сейчас часть парка в 10,5 гектаров выставлена на продажу за 3 млн. долларов. Один из предлагаемых девелоперами вариантов – закрытый жилой комплекс.