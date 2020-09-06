Мальчик пошел гулять с отцом в лес и потерялся.

Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение шестилетнего Всеволода Назаренко.рост около 110 см, глаза серые, волосы короткие, русые.в красную футболку, серые штаны.Парень болеет аутизмом.Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Первомайское отделение полиции по телефонам:дежурная частьили другим доступным для вас способом.