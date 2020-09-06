Мальчик пошел гулять с отцом в лес и потерялся.Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение шестилетнего Всеволода Назаренко.
Приметы: рост около 110 см, глаза серые, волосы короткие, русые.
Был одет в красную футболку, серые штаны.
Парень болеет аутизмом.
Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Первомайское отделение полиции по телефонам:
дежурная часть (05748) 3-21-12
066-834-05-82
066-615-81-70, 102
или другим доступным для вас способом.