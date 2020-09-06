6 сентября в Харькове прошел ежегодный «Plast Fest».

Харьковский нардеп Юлия Светличная стала гостем открытия нового пластового года, чтоб поздравить юных патриотов с праздникомПласт - неполитическая и внеконфессиональная национальная скаутская организация, которая занимается воспитанием сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, а также лидеров украинского общества.Целью Пласта является всестороннее патриотическое воспитание и самовоспитание украинской молодежи, в чем организацию активно поддерживала Светличная на посту главы Харьковской области.