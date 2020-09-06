Предлагаем вашему вниманию дайджест самых основных новостей за 31 августа - 6 сентября.В Люботине нашли три тонны незаконного оружия и боеприпасов
В "схроне" правоохранители обнаружили десятки гранат, 200 выстрелов для РПГ, а также противопехотные и противотанковые мины.
Несмотря на карантинные ограничения на проведение мероприятий, в школах Харькова проходят линейки
"Оранжевая" зона, в которой находится Харьков, предусматривает ограничения для проведения массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м. Однако администрации школ решили проигнорировать запрет ради проведения "линеек".
Готовясь к приезду Зеленского в Песочине мыли дороги пожарными машинами, клали ночью асфальт и даже покрасили пеньки.
Об этом сообщили харьковские телеграм-каналы.
Масштабные лесные пожары Харьковской области: огонь полностью уничтожил поселок
На территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар, площадь которого превышала 500 гектар.
С 7 сентября Великобурлуцкий район Харьковской области - в красной зоне карантина
Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Запрет работы общественного транспорта, учебных заведений и ТРЦ: что ждет Харьков в «красной зоне»?
В Харьковской области наивысшая в стране тенденция распространения COVID-19.
В Харьковской области медики спасли жизнь пенсионерке в состоянии клинической смерти
Женщина пострадала от падения в погреб с большой высоты.