Предлагаем вашему вниманию дайджест самых основных новостей за 31 августа - 6 сентября.

В "схроне" правоохранители обнаружили десятки гранат, 200 выстрелов для РПГ, а также противопехотные и противотанковые мины."Оранжевая" зона, в которой находится Харьков, предусматривает ограничения для проведения массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м. Однако администрации школ решили проигнорировать запрет ради проведения "линеек".Об этом сообщили харьковские телеграм-каналы.На территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар, площадь которого превышала 500 гектар.Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.В Харьковской области наивысшая в стране тенденция распространения COVID-19.Женщина пострадала от падения в погреб с большой высоты.